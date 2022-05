Werbung

Der Bora-Profi schob sich am Sonntag mit Platz neun bei der Bergankunft in Gyöngyös-Kekestetö noch in die Top Ten. Der Tour-de-France-Etappensieger des Vorjahres war im Frühling durch eine Gehirnerschütterung und eine Corona-Infektion zurückgeworfen worden. Die letzte Etappe in Ungarn ging an den Italiener Antonio Tiberi (Trek), der Gesamtsieg an den Iren Eddie Dunbar (Ineos).