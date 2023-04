Osterlauf eröffnete Thermentrophy

Werbung

Am Ostermontag lockte eine der größten Laufveranstaltungen in der Region wieder hunderte Sportbegeisterte auf die Strecke. Da erfolgte zum achten Mal der Startschuss für den Raiffeisen Osterlauf – der zugleich den Auftakt für die heurige Thermentrophy darstellte.

Rund 700 Läufer gingen an den Start, das Eröffnungsevent des insgesamt zehn Läufe umfassenden Cups war somit gewohnt stark besucht. „Besonders von Familien und Kindern, da hat sich der Osterlauf als schöner Ferienausklang einfach etabliert“, freute sich Veranstalter Jürgen Smrz, „aber auch für die ambitionierteren Läufer ist der Termin als Vorbereitung für den Vienna City Marathon (23. April, Anm.) ideal.“

Besondere Highlights waren wieder die Start/Ziel-Bereiche vor dem Schloss Hunyadi in Maria Enzersdorf bzw. der Kaiserin Elisabeth-Straße in Mödling. Insgesamt gab es neben vier Kinder- und Jugendbewerben auch vier Läufe für die erfahreneren Läufer sowie einen Nordic Walking-Bewerb. Die Thermentrophy findet bereits am Sonntag mit dem „badsooßbrunn“-Lauf, welcher durch die Gemeinden Bad Vöslau, Sooß und Kottingbrunn führt ihre Fortsetzung.