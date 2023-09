Pröglhöf will es wissen

Der österreichische Nachwuchspilot Luca Pröglhöf lässt sich auch nach seinem heftigen Unfall bei der Perger Mühlstein Rallye, die eigentlich als Test für die österreichische Meisterschaft dienen sollte, auch im Opel Corsa e-Rallye Cup nicht ausbremsen und liegt nach zwei 4. Plätzen weiterhin auf Platz drei in der Jahreswertung.

Gleich eine Woche nach dem Unfall saß Pröglhöf mit Stammcopilotin Christina Ettel wieder bei der Saarland Pfalz Rallye im Rennauto. Scheinbar nicht unterzukriegen , zeigte er mit einer 3. Zeit auf der ersten Sonderprüfung, dass der Crash bereits „Schnee von gestern“ war.

Schlussendlich verfehlte Pröglhöf um nur 7.3 Sekunden das Podium. In der Jahreswertung konnte dennoch der Vorsprung zur französischen Pilotin Rumeau Sarah ausgebaut werden.

Am Wochenende ging es für das Duo Pröglhöf/Ettel schon wieder in die französischen Alpen. Die Rallye Mont-Blanc Morzine zählt zu einer der schwierigsten Veranstaltungen im Kalender und machten es den Teams nicht einfach. Der Motorsportler landete erneut nur auf dem 4. Platz. „Der Rückstand zur Spitze wird immer geringer und es geht in der Meisterschaft heiß her. Ich freu mich bereits auf die nächsten Veranstaltungen“, so Pröglhöf. Er liegt noch immer mit 12 Punkten Vorsprung in der Jahreswertung vor Sarah Rumeau auf Platz 3.

Für Pröglhöf geht es nun Schlag auf Schlag. Der Sittendorfer bereitet sich bereits auf das Saisonfinale der österreichischen Juniorenmeisterschaft vor. Er hat hier trotz zwei verpasster Läufe die Chance sich bei der OBM Buckligen Welt Rallye zum Meister zu küren. Der vom RayBAT Racing Team eingesetzte Ford Fiesta wird unter Hochdruck in der Firma Abocar GmbH wieder aufgebaut.

Pröglhöf berichtet: „In Österreich ist das klare Ziel zu gewinnen, um die Meisterschaft trotz unserer Abwesenheiten an uns zu reißen. Für mich ist die Saison mit gesamt 14 Rallyes doch sehr intensiv, dennoch gebe ich und mein Team alles, um in beiden Meisterschaften bestmöglich anschließen zu können. Die wahren Helden sind meine Mechaniker, die gerade in der Werkstatt in Rekordzeit das Auto zusammenflicken. Danke an das gesamte Team.“