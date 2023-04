Pröglhof will seine Serie verlängern

Werbung

Luca Pröglhöf befindet sich aktuell in Top-Form. Der Sittendorfer fuhr zuletzt in der österreichischen Junioren Rallyemeisterschaft zu zwei Siegen in Serie. Kommendes Wochenende steht für den 23-Jährigen die Lavanttal-Rallye an, bei welcher der Rallye-Pilot seinen Erfolgslauf freilich prolongieren möchte.

Pröglhöf betritt dabei Neuland: Noch nie war er bei der Rallye rund um Wolfsberg am Start. Anders seine Co-Pilotin Christina Ettel, welche die Gegend quasi in- und auswendig kennt, nahe des Austragungsortes wohnhaft ist.

HTL Schüler schrauben wieder am Ford Fiesta mit

Bei den Vorbereitungen vertraut Pröglhöf wiederum auf die Unterstützung einiger Schüler der HTL Mödling. Bereits ab Donnerstag heißt es für die Schüler Servicepark statt Schulhof, ab Freitag geht dann die Rallye über die Bühne.

Vorbereitung mit On-Board-Videos

Pröglhöf und Ettel werden sich bis dahin bereits ein Bild von den Sonderprüfungen machen können. Der Rennpilot ist bereits gespannt: „Es ist wirklich absolutes Neuland für mich, nicht einmal Zuschauen hat sich bisher ergeben. Ich konnte mich nur mit On-Board-Videos der Vorjahre bestmöglich anbahnen.“ Mit den Siegen und seinem Team in Rücken strotzt Pröglhöf aber vor Selbstbewusstsein: „Wir sind startklar und die Schüler überaus motiviert, also was soll da noch schiefgehen.“