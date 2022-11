Sittendorfer Luca Pröglhöf: Es fehlt noch an Konstanz

Werbung

Für Luca Pröglhof stand im Zuge der Drei-Städte-Rallye das Saisonfinale des Opel Corsa E-Rallye Cup am Programm. Um den Meistertitel wurde im Dreiländereck nicht mehr gefahren, den hatte schon zuvor der Deutsche Timo Schulz fix in der Tasche. Die Plätze dahinter waren aber noch durchaus umkämpft, weshalb auch Pröglhöf nochmals ordentlich gefordert war.

Die Herausforderungen waren dabei sehr anspruchsvoll, auf die Fahrer warteten Regen und Nebel. Eine der Sonderprüfungen am ersten Renntag in Tschechien wurde noch dazu bei Dunkelheit absolviert. Pröglhöf blieb durch all die Sonderprüfungen konstant auf einem Level unterwegs, welcher ihm letztlich Platz fünf im Gesamtklassement einbrachte.

Platz fünf in der Premierensaison

Damit verteidigte der Sittendorfer auch seinen 5. Platz in der Jahreswertung des Opel E-Rallye Cup. 101 Zähler sammelte Pröglhöf insgesamt, Schulz war mit 211 Punkten außer Reichweite.

Mit dem Ergebnis konnte das Rallye-Talent in seiner Premierensaison im E-Rallye Cup jedoch gut leben. „Wir hatten in dieser Saison teilweise auch Pech“, blickte Pröglhöf zurück, zeigte sich aber auch selbstkritisch: „Es fehlt mir auch an der nötigen Konstanz, daran werde ich arbeiten.“

Im nächsten Jahr will Prögl höf dann weiter vorne angreifen, Planung und Verhandlungen laufen bereits.