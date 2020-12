Richard Förster hat eine turbulente Rallye-Saison hinter sich. Pandemiebedingte Absagen und Verschiebungen wirbelten den Terminkalender im In- und Ausland durcheinander, letztlich kann der Maria Enzersdorfer aber ein äußerst positives Fazit ziehen.

Mit seinem serienmäßigen VW Polo GTI erreichte der Rallye-Pilot in der Division „Super Touring Cars 1600 ccm“ den erfreulichen sechsten Platz, dazu kam Rang drei beim neugegründeten „Fenster-Doktor-Cup“. Der ganz große Coup sollte Förster aber auf internationaler Bühne gelingen, bei der FIA Central European Zone-Meisterschaft. „Darauf habe ich auch meinen Fokus gelegt“, verrät der Routinier. Bei der hauptsächlich in Italien, Ungarn, Tschechien, Polen, der Slowakei und Österreich ausgetragenen Rennserie, schaffte es Förster nach einem 2. (2018) und 3. Platz (2019) endlich an die Spitze. Der Titelgewinn war allerdings hart erkämpft, hing am seidenen Faden. Am letzten Rennwochenende in Maggiora (Italien) brach Förster beim ersten Rennen die Ölwanne. Nur dank einer Nachtschicht von Rallyecross-Kollege Karl Schadenhofer, der die Wanne ausbaute und notdürftig abdichtete, konnte Förster tags darauf bei Rennen zwei starten.

Vorsichtig beendete der spätere Meisterschafts-Champion ebendieses, um so die letzten wichtigen Punkte einzufahren. „Dieser Titel liegt von der Wertigkeit weit über einem Staatsmeistertitel“, war Förster überglücklich, der sich bei seinem Team um Birgit Kuttner, Wolfgang Anglmayer und Hans-Peter Freinberger bedankte.