Triumph bei Rallye-Meisterschaft für Sittendorfer Pröglhöf

Der junge österreichische Nachwuchspilot Luca Pröglhöf feiert seinen ersten Sieg im ADAC Opel Electric Rally Cup und das im Rahmen eines FIA Rallye-Weltmeisterschaftslaufs. Somit ein sensationeller Saisonabschluss am Wochenende für das Team Opel Austria bei der Central European Rally vor 125.000 Fans.

Luca Pröglhöf und Copilotin Christina „Dina“ Ettel lieferten eine fehlerfreie Rallye ab, hatten auf allen Wertungsprüfungen die Nase ganz vorne mit dabei und feierten ihren ersten Gesamtsieg im ADAC Opel Electric Rally Cup. Dank ihrer überragenden Bestzeit in der abschließenden „Power Stage“ strich der 24-jährige Österreicher die maximal möglichen 35 Punkte ein und beendeten die Saison mit einem zufriedenstellenden dritten Gesamtrang in der Jahreswertung.

„Ich bin sprachlos“, gestand der Gewinner und ergänzte, „es war in so vielen Bereichen das erste Mal für mich – der erste WM-Lauf, die erste WP-Bestzeit, und nun auch noch der erste Cup-Laufsieg. Wir haben uns als gesamtes Team von Rallye zu Rallye gesteigert und ich konnte meine Performance stark verbessern. Großen Anteil hat Christina, die mich mit ihrem Coaching extrem weitergebracht hat. Es war eine großartige Rallye bei sehr schwierigen Bedingungen. Hier dabei gewesen zu sein und nun ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, macht mich mächtig stolz. Danke an Teamchef Manfred Stohl, mein Team von STARD und WMS Motorsport und an all unsere Sponsoren, die mich die ganze Saison unterstützt haben.“

Die erwähnten Sponsoren können sich aber nicht nur über den Sieg bei der Rallye-WM freuen, sondern auch über seine professionelle Vermarktung. Denn Pröglhöf nahm auch gleich den Hauptpreis in der ADAC Opel Electric Rally Cup Medien-Wertung mit nach Hhause. Die Medienwertung erfasst alle Beiträge, welche durch Eigeninitiative der Teilnehmer (eigene Social-Media-Kanäle, lokale Medien, usw.) zustande gekommen sind und wurde durch eine Agentur auf die insgesamt erzielte Reichweite im Zusammenhang mit dem Opel E-Rallye Cup über das gesamte Jahr ausgewertet. Mit einer beachtlichen Reichweite von über 95 Millionen Personen wurde der Sittendorfer mit einem Preisgeld von 3.000 Euro von Opel Motorsport für seine Arbeit belohnt.

„Dass wir viele Menschen erreichen und vor allem für den Motorsport begeistern, wusste ich, aber von dieser Menge war ich selbst beeindruckt. Ich würde mich freuen, wenn nun viele weitere Unternehmen auf den Zug aufspringen, da es leider weitaus mehr Budget braucht, um internationalen Motorsport zu betreiben. Vielen Dank an Opel für die erste Finanzspritze für die kommende Saison. Die Wunschliste hätte ich bereits geschrieben“, so Pröglhöf.

Pröglhöf ist bereits dabei, die nächste Saison zu planen, führt bereits Gespräche mit seinen bestehenden Sponsoren und ist stark dahinter, weitere Unterstützer für sich zu gewinnen. Wohin die Reise 2024 geht, ist noch unklar. Man darf hoffen, das Nachwuchstalent bald wieder bei internationalen Rallyes auf der Strecke zu sehen.