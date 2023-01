Vorzeitiges Aus mit Crash: Fehlstart für Mayer

Werbung

Das Resümee von Daniel Mayer nach der ersten Rallye des Jahres? Es kann eigentlich nur besser werden. Der Gießhübler ging mit seiner Co-Pilotin Alessandra Baumann bei der 36. Lkw Friends on the Road Jännerrallye im Raum Freistadt an den Start, diese endete für das Duo und deren Peugeot 208 T16 R5 aber unschön und vorzeitig.

Im Zuge der 13. Sonderprüfung touchierte Mayer mit seinem Wagen einen Baum, wodurch die Spurstange beschädigt wurde. Ein Weiterfahren war nicht mehr möglich, generell lief es für Mayer wie verhext. Zuächst verhinderten ein defekte Benzinpumpe und ein Problem bei der Servolenkung ein Antreten beim „Shakedown“.

Und auch vor dem eigentlichen Ausfall kosteten Motorprobleme immer wieder wertvolle Zeit. Für das Ausscheiden übernimmt er allerdings die alleinige Verantwortung: „Klar mein Fehler, ich war etwas zu schnell dran. Aber ich musste riskieren.“

„Wir haben uns keine Fehler erlaubt, ich freue mich sehr, mit einem Sieg zu starten.“

Einen klar besseren Tag erwischte Luca Pröglhöf gemeinsam mit Co-Pilotin Christina Ettel. Mit seinem neu gegründeten RayBAT Racing Team feierte der Sulzer ein nahezu perfektes Debüt, gewann die Klassen- und Juniorenwertung und sicherte mit vier zusätzlichen Powerstage-Punkten Platz zwei in der österreichischen 2WD Meisterschaft ab.

Bei der Jännerrallye belegte das Duo Platz drei in der 2WD-Wertung. Der 23-Jährige war rundum zufrieden: „Wir haben uns keine Fehler erlaubt, ich freue mich sehr, mit einem Sieg zu starten.“