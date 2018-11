Bei der Jänner-Rallye ging es genau vier Kilometer, danach gab es eine mehrmonatige Rallye-Pause und nun hätte die W4-Rallye im Waldviertel die letzte Rallye für Walter Mayer sein sollen.

Die Betonung liegt auf „hätte“. Denn der Oldie hat noch einmal Lunte gerochen. „Ich habe mir in den letzten Tagen sehr viele Gedanken gemacht. Mit dem Fazit, dass ich mein endgültiges Karriere-Ende noch ein wenig von mir wegschieben möchte“, erklärt Mayer. Er begründet diese Entscheidung mit der emotionalen Verbindung zum Rallye-Sport und auch mit dem nicht unwesentlichen Werbewert – Mayer betreibt ja auch ein Autohaus in Gießhübl.

Eine ganze Meisterschaft will Mayer aber nicht mehr in Angriff nehmen – das überlässt er höchstens Sohnemann Daniel, der zuletzt ein erfolgreiches Rallye-Debüt feierte. Mayer senior über seine zukünftigen Ziele: „Ich bin so weit, dass ich mich auch über eine Top Ten-Platzierung – wie zuletzt im Waldviertel – freuen kann. Das ist wohl auch dem Alter geschuldet.“