Rangers wollen die AFL rocken

Die Gründung der European Football League (ELF) wirbelt auch die heimische Austrian Football League durcheinander. Die Tirol Raiders und Vienna Vikings konzentrieren sich auf das europäische Geschäft, schicken nur "B-Teams" in die heimische Liga. Das nährt die Hoffnung, dass die AFL näher zusammenrückt. Auch die Mödling Rangers wollen eine bessere Figur abgeben als in der Vorsaison. Die Niederösterreicher verloren 2021 alle Spiele. Der Liga-Aufstockung (zehn statt sechs Teams) sei Dank, dass die Mödlinger noch im Oberhaus sind. Auch 2022 müssen die Rangers im Abstiegskampf nicht zittern, dieser ist für zwei Jahren ausgesetzt, um den Aufsteigern Zeit zu geben, um sich zu etablieren.

Spiel der Wahrheit in Prag

Mit den hinteren Tabellenplätzen will Mödling in diesem Jahr ohnehin nichts zu tun haben. "Ich blicke sehr positiv in die Saison. Ich sage das zwar jedes Jahr, aber wir wollen in die Play-offs", peilt Obmann Gerhard Bräuer die Top Vier an. Richtungsweisend wird gleich die Auftaktpartie in Prag (Sonntag, 15 Uhr). "Die Panthers sind immer ein unbeschriebenes Blatt. Letztes Jahr haben wir gegen sie immer mit nur einem Touchdown verloren. Da waren wir personell sicher schwächer als aktuell."

Die Sterne der Rangers

Denn das neue "Sterne-System" ermöglicht es den Rangers mehr Legionäre einzusetzen als die Konkurrenz. Die Anzahl der Sterne orientiert sich am Abschneiden in der Vorsaison. Die Mödlinger setzen auf der Quarterback-Position weiter auf Benjamin Bräuer. Für einen Österreicher in der Spielmacher-Rolle gibt es einen weiteren Stern. "Wir dürfen in der Offense einen zusätzlichen Import am Feld haben", erklärt Bräuer senior. Das Sterne-Kontingent haben die Rangers noch gar nicht ausgeschöpft. Fix an Bord sind die US-Boys Zach DeNike, Caleb Abraham, Ex-Viking Bo Diesel und Ex-Giant James Canetti.

Legionäre zocken noch

Zwei Sterne haben die Rangers noch in der Hinterhand. Damit könnten zwei Europäer oder ein Nordamerikaner im Laufe der Saison noch dazustoßen. "Wenn, werden es zwei Europäer, weil bei einem Nordamerikaner geht es sich mit der Arbeitsgenehmigung wohl nicht mehr aus", erklärt Obmann Bräuer. Derzeit hoffen einige Akteure noch einen Vertrag in der ELF zu bekommen. Im Mai müssen die Kader für die europäische Liga stehen. Bis dahin wird sich bei den Rangers in Sachen Transfers wohl nichts tun, auch danach ist nicht sicher, ob die Mödlinger tätig werden: "Gezahlt müssten diese Spieler ja auch werden."

Nur Tartarotti als Abgang

Der Rangers-Kader ist jetzt schon breiter, als 2021. Verletzungen blieben bisher aus. Benjamin Formann verpasst zumindest die erste Hälfte der Saison studienbedingt. Fabio Tartarotti versucht sich bei den Vikings in der ELF. Theoretisch wäre es möglich, dass auch weitere Spieler in der Frühphase der Saison noch von ELF-Teams abgeworben werden: "Davon gehen wir aber mal nicht aus", ist Bräuer optimistisch gestimmt.