Schmölz-Geschwister wieder auf der Siegerstraße

Das Geschwisterpaar Schmölz ist wieder erfolgreich. Silvio Schmölz gewann in der Klasse Kinder 12 männlich den zum Kindercup zählenden Slalom (mit "best of two"-Wertung mit zwei Tagesbestzeiten). Er gewann in Mariensee mit einer Zeit von 37,66 vor Benedict Strobl 38,33 (USC St. Corona) und Jonas Ochenbauer 38,39 (WSC Mönichkirchen).

Und auch Yvonne Schmölz ist wieder zurück auf der Gewinnerstraße. Nachdem sie Anfang der Saison überhaupt keine Rennen fuhr und nur trainierte, gab es im Jänner drei Platzierungen als Vierte und Fünfte. Nunn gewann Yvonne den zum NÖ-Nachwuchscup zählenden Slalom in Annaberg mit zwei Laufbestzeiten vor Lara-Marie Seis (WSV Lunz/See) und Julia-Sophie Schlögl (WSV Traisen). Fabian Schmölz-Dosedel schied leider mit einem Einfädler aus.