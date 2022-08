Bayer holt mit Staffel die Bronzemedaille

Werbung

Valentin Bayer hat seiner Karriere bei der Schwimm-Europameisterschaft in Rom einen ordentlichen Schub verpasst.

Der Gießhübler brach zunächst den österreichischen Rekord über 100 Meter (59,59 Sekunden), nur hauchdünn verpasste der Athlet der Schwimmunion Mödling damit die Bronzemedaille, wurde Vierter mit 0,04 Sekunden auf Rückstand auf den ersten Medaillenrang.

Auch über 50 Meter Brust schaffte Bayer den Sprung aufs Podest haarscharf nicht – 0,08 Sekunden fehlten.

Zum Abschluss der EM sollte er den Medaillentraum als Bestandteil der 4x100-Meter-Lagenstaffel aber doch noch verwirklichen. Bayer (Brust), Bernhard Reitshammer (Rücken), Simon Bucher (Delfin) und Heiko Gigler (Kraul) sorgten in 3:33,28 Minuten für die zweite EM-Medaille einer OSV-Staffel.

Gold holten die Gastgeber Italien in 3:28,46, Silber ging an Frankreich (3:32,50). Dabei lieferte das österreichische Quartett nicht die bestmögliche Leistung ab.

Bei der WM in Ungarn war man in der selben Besetzung um 48 Hundertstelsekunden schneller und belegte Platz sieben. Bayer, der von Reitshammer übernahm und den Anschluss zum Feld herstellte, war überglücklich über das Erreichte: „Ein super Gefühl – endlich ist es so weit.“

Die Belastung der Vortage hatte natürlich ihre Spuren hinterlassen, wie Bayer zugab: „So schnell war es nicht, es hat sich nicht mehr so stark angefühlt. Aber es war super.“

Generell herrschte im OSV-Lager Zufriedenheit. Insgesamt nahm Österreich sechs Medaillen (4x Bronze, 2x Silber) aus Italien mit, OSV-Sportdirektor Walter Bär meinte auch auf Bayers vierte Plätze bezogen: „Mit etwas mehr Glück hätten wir einige mehr Medaillen gehabt. Das ist natürlich eine großartige Bilanz.“