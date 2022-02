L.A. statt Südstadt für Kraul-Ass Marlene Kahler

Seit August schwimmt Marlene Kahler für die University of South California. Den Abschied vom Leistungszentrum Südstadt bereut die Schwechaterin bisher nicht: „Ich würde zu 100 Prozent sagen, dass sich der Schritt nach Los Angeles gelohnt hat, weil man einfach als Person wächst und die Persönlichkeit stärker wird. Man wird hier gezwungen, erwachsen zu werden, das finde ich gut und das zeugt von Stärke.“

Die sportliche Entwicklung lässt sich derweil schwer abschätzen. In den USA wird in Yards gemessen, die Kurzbahn ist also nur rund 23 statt 25 Meter lang. „Deswegen ist es schwer, sich mit den Zeiten von Österreich zu vergleichen.“