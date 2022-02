Marlene Kahler in guter Form zum College-Highlight

Mit einem deutlichen Sieg im letzten „Test“-Meeting gegen die University of California geht Marlene Kahler mit ihrer University of Southern California in die letzten Vorbereitungen vor dem PAC-12 Championships. „Wir sind jetzt sozusagen die Eroberer von Los Angeles“, lacht Kahler nach den Wettkämpfen.

Kahler mit Sieg über 500 Yards

Ihre „Trojans“ gewinnen mit 242:130 den als Team geschwommenen Uni-Vergleich. Die ÖLSZ Südstadt-Absolventin Kahler hat dabei maßgeblichen Anteil: „Ich bin 500 Yards und eine Meile Freistil geschwommen. Die Meile war leider noch nicht so gut, da bin ich Zweite geworden. Bei den 500 Yards lief es schon besser, da habe ich dann auch gewonnen.“ Im Vergleich zu den Meetings gegen Stanford und Berkeley gingen die Schwimmerinnen diesmal auch schon im Wettkampfanzug an den Start: „Daher war meine Zeit auch viel besser als in den letzten Meetings und ich bin sehr zufrieden.“

Wer ist das beste Team der Westküste?

Das Meeting gegen den Lokalrivalen aus Los Angeles war gleichzeitig der letzte Test vor dem ersten großen Saison-Highlight für die Schwechaterin. Von 23. bis 26. Februar treten bei den PAC-12 Championships die Universitäten von der Westküste gegeneinander an und ermitteln ihren „Champion“. Wiederum treten die Unis als Team gegeneinander an, pro Platz sammelt man Punkte und das Team mit den meisten Punkten gewinnt letztlich. „So wie ich jetzt schwimme, fühle ich mich nicht bereit. Aber wir werden jetzt die Geschwindigkeit im Training erhöhen und mehr Pause bekommen, damit wir bei PAC-12 erfolgreich sein können“, schätzt die 20-jährige Kahler ihre Form ein.

Vorfreude auf die NCAA Championships

Doch nicht nur sportlich wird es richtig zur Sache gehen, auch die Atmosphäre rund um das Event wird beachtlich sein. „Es sind Zuseher zugelassen. Schwimmen ist in den USA fast schon eine Nationalsportart, da wird also sicher eine gute Stimmung sein“, steigt die Vorfreude von Kahler bereits: „Ich will meine beste Leistung zeigen und zumindest einmal am Stockerl stehen.“ Aktuell liegt also die volle Konzentration auf den PAC-12 Championships. Doch das vermeintlich größere Highlight wartet noch auf Kahler und ihre „Trojans“: „PAC-12 ist ein ziemlich großes Event, aber nur halb so groß, wie die NCAA Championships im März.“