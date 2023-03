Medaillen am Fließband für Schwimmunion Mödling

Werbung

Eine herausragende Bilanz kann die Schwimmunion Mödling nach den Österreichischen Meisterschaften der Jugendklassen in Graz und der Union Landesmeisterschaft in Krems vorweisen.

Während man auf Landesebene mit 70 Medaillen (20x Gold, 27x Silber und 23x Bronze) absolut unantastbar war, gehörte man mit 38 Medaillen (13x Gold, 13x Silber und 12x Bronze) als zweitbestes Team im Medaillenspiegel ebenfalls zur Spitze. Sieben der 13 Goldmedaillen in Graz gingen alleine auf die Kappe von Youngster Nikita Semashko (AK13). Auch die Syslo-Zwillingsschwestern zeigten sich wieder in Top-Form. Isabel Syslo gewann in Graz den Meistertitel in der AK14 (100m Schmetterling) und holte zudem Silber (200m Schmetterling) und Bronze (100m Brust). Julia Syslo heimste über 100m Brust den Titel ein, gewann zudem Silber (200m Brust) und doppelt Bronze (100m Schmetterling und 200m Lagen). In Krems krönte sich Julia Syslo außerdem zur Union Landesmeisterin über 100m Brust und gewann zusätzlich den Pokal in der Allgemeinen Klasse sowie der Jahrgangswertung 2008/2009. Weitere Pokale für die beste Einzelleistung in Krems gingen an Kaj Wetzel (AK08/09), Viktor Szabo (AK12/13) und Melina Németh (AK12/14).