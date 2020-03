Bei der Hallenlandesmeisterschaft in Krems sammelte die Schwimmunion Mödling 105 Medaillen, 40 davon glänzten in Gold. Fünf Siege gingen auf das Konto von Christof Giefing. Amelie Winkler schwamm zu vier Goldenen und war damit das erfolgreichste Mödling-Mädchen. Die meisten Medaillen sammelten allerdings Kaj Wetzel (dreimal Gold und sechsmal Silber) und Flora Klimesch (einmal Gold, einmal Silber und siebenmal Bronze).

Weitere Landesmeister waren: Christoph Tesch, Katharina Giefing, David Syslo, Sebastian Gurtner, Nikita Malakhov, Yaman Alacamlioglu, Markus Gerstl, Simon Opelka und Nicolas Schilling. Medaillen holten Valerie Haslinger, Elisa Helf, Julia Syslo, Isabel Syslo, Boris Kaiser, Adrian Waltner, Jonas David Wondrusch, Johanna Tesch und Ares Djuric. Bei den Masters gewann Robert Eheim einmal Gold und einmal Silber. In den Staffeln gab es für die Burschen viermal Gold und die Mädchen zweimal Bronze. In der Medaillenwertung schienen die Mödlinger an der ersten Stelle auf.

Südstadts Daniel Binder war am erfolgreichsten

Die Athleten der Union Südstadt schnappten sich bei den blau/gelben Titelkämpfen siebenmal Gold, sechsmal Silber und zehnmal Bronze. Daniel Binder krönte sich zum erfolgreichsten Schwimmer, gewann in der Allgemeinen Klasse drei Titel. Jugendschwimmerin Emma Maurberger holte sich ihren ersten Titel in der Allgemeinen Klasse.