Mödlinger Wasserraten als Goldhamster

44 Mal Gold, 38 Mal Silber, 24 Mal Bronze: Diese Ausbeute bedeutet für die Schwimmunion Mödling Platz zwei im Medaillenspiegel der diesjährigen NÖ-Landesmeisterschaft.

Besonders stark präsentierte sich Milana Kovachevich, die gleich fünf Titel einheimste – Gold über 50 Meter Delfin, 50 Meter Rücken, 50 Meter Kraul, 100 Meter Rücken und 100 Meter Delfin. In der Jugendklasse kamen drei weitere Erfolge hinzu. Am Ende war Kovachevich die beste Athletin in der Allgemeinen Klasse und in der Jugend-Kategorie.

Julia Syslo, die sich auch für das European Youth Olympic Festival (EYOF) qualifizierte, gewann über alle drei Brust-Strecken. Dazu gab es zwei Mal Gold in der Jugend. Doppelgold holten die Mödlinger Frauenstaffel. Kovachevich, Julia und Isabel Syslo sowie Paulina Winkler siegten über 4x100 Meter Freistil als auch über die Lagen.

Ein Trio schlägt gleich fünf Mal zu

Isabel Syslo stand bei den Einzelrennen der Allgemeinen Klasse fünf Mal am Stockerl (zwei Mal Zweite, drei Mal Dritte). In der Jugend schnappte sie sich Gold über 100 Meter Freistil. Boris Kaiser krönte sich zum dreifachen Jugend-Meister. In der Allgemeinen Klasse reichte es drei Mal für Silber.

In der Schülerklasse 4 schwamm Amelie Winkler fünf Mal zum Sieg und bekam den Pokal für die beste Einzelleistung in ihrer Altersklasse. Nikita Semashko (Jugend 1) und Peter Matzka (Schüler 3) jubelten in ihrer Klasse jeweils fünf Mal über den Sieg. Ana Raisic (Schüler 3) war dreifach erfolgreich. Doppelgold gab es für Alexander Kerschbaumer (Schüler 3). Ares Djuric und Tobias Kerschbaumer (jeweils Schüler 2) schlugen jeweils einmal als Erste an. Bei den Masters (Altersklasse 40) wurde SUM-Präsident Hagen Wetzel ein Mal Erster und ein Mal Zweiter.

Die weiteren Medaillengewinner: Ilse Biegler , Vinzent Blobner, Robert Malzer, Birgit Opelka, Simon Opelka, Matthias Ripa, Viktor Szabo, Johanna Tesch, Sara Veleva, Paulina Winkler, Leo Zavodsky und Marie Zelenka.