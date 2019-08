Sensationeller Erfolg für Toptalent Lena Grabowski: Die 16-Jährige holte sich bei der Junioren-WM in Budapest in 2:10,27 Minuten den zweiten Platz über 200 Meter Rücken und unterbot zudem das Olympia-Limit für Tokio 2020 um zwölf Hundertstel.

„Das ist der absolute Wahnsinn“, kann die ÖLSZ-Schülerin ihr Glück immer noch kaum fassen. „Silber hier in der Duna Arena gegen eine unglaublich starke Konkurrenz zu holen, ist der Hammer. Dass das gleichzeitig auch die Olympia-Teilnahme im nächsten Jahr bedeutet, macht es umso schöner für mich.“

„Die Olympia-Quali stellt die Silberne nicht in den Schatten, doch bei Olympischen Spielen teilzunehmen, ist ein Lebenstraum.“ Lena Grabowski

Grabowski, die in diesem – mit Wettkämpfen vollgepackten – Jahr einmal mehr ihre Klasse unter Beweis stellte, spricht vor allem über die Erfüllung eines Traumes: „Die geschaffte Olympia-Quali stellt die Silberne nicht in den Schatten, doch bei Olympischen Spielen teilzunehmen, ist eben etwas Großes und ein Lebenstraum von mir, der nächstes Jahr wahr wird.“ Bei der WM in Gwangju vor ein paar Wochen verpasste sie noch hauchdünn das Semifinale.

Konnte man also in Budapest mit dieser Fabelzeit und dem Olympia-Limit rechnen? „Eigentlich nicht“, meint Grabowski. „Ich wusste, dass ich es schwimmen kann und auch werde, aber dass es bei der Junioren-WM passieren würde, kam dann doch überraschend.“

Druck verspürte die bald 17-Jährige keinen: „Ich konnte ohne Stress drauflos schwimmen, hab versucht, alles abzurufen. Dass es am Ende dann so aufging, ist genial und unterm Strich auch eine Bestätigung für mich selbst und die harte Arbeit der letzten Jahre.“

Hinter der jungen Schwimm-Nixe steht auch ein starker Mann – Coach Balazs Fehervari, der nach Marlene Kahler nun auch eine zweite Österreicherin zu Olympia 2020 pushte – ein Glücksgriff, der dem Verband mit seiner Verpflichtung vor fünf Jahren gelang. Schülerin Grabowski holte jedenfalls die erste Junioren-WM-Medaille für Österreich seit Dinko Jukic 2006. Klar, dass da nach ihrem Gala-Auftritt unzählige Glückwünsche eintrudelten: „Es ist unglaublich, wie groß der Zuspruch und die gemeinsame Freude in meinem Umfeld über das Geschaffte ist.“

Und das Ziel für Olympia? – „Es ist eine Genugtuung für mich, dort dabei zu sein. Ich werde alles geben.“