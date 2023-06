Stärkstes SUM-Team der Geschichte

Im Rahmen der Austria Sport Finals in Graz wurden am Samstag die Österreichischen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen ausgetragen. Geschwommen wurde in der beliebten Grazer Auster auf der Kurzbahn in Staffelform - alle möglichen Varianten: 4x50m Freistil und Lagenstaffel, 4x100m Freistil- und Lagenstaffel sowie die 4x200m Freistilstaffel.

Das sechsköpfige SUM-Damenteam, angeführt von Nina Gangl, Anouk Mitterndorfer, Leni-Sophie Kapfer, Flora Klimesch, Milana Kovachevich und Julia Syslo, präsentierte sich sehr stark und freut sich am Ende die drittschnellste Mannschaft Österreichs zu sein.

Stark begonnen mit Rang 3 in der 4x100m Freistilstaffel, folgte eine bittere Disqualifikation (wegen Frühstarts) der bereits gewonnen geglaubten 4x50m Lagenstaffel. Mit ebenfalls Rang 3 ging es weiter in der 4x200m Freistilstaffel.

Danach folgte die Sensation: SUM entschied die 4x100m Lagenstaffel für sich und ließ SCIB Innsbruck sowie ASV Linz hinter sich. Im letzten Bewerb, der 4x50m Freistilstaffel schlug das Team als Zweite an.

Mit den Platzierungen: Ein Sieg, ein Mal Zweiter und zwei Mal Dritter gelang am Ende des Tages Gesamtrang drei. Ein weinendes und ein lachendes Auge, denn sicherlich schmerzt die Disqualifikation, aber die Freude über den 3. Gesamtrang überwog deutlich. Zur Siegerehrung der Mannschaften ging es für die Mödlingerinnen in die Grazer Innenstadt auf den Karmeliterplatz.

„So ist der Sport, emotional, hart aber auch fair. Wir sind unendlich stolz auf unsere Mädels, die momentan das stärkste SUM-Damenteam in der Vereinsgeschichte bilden“, resümierten die SUM-Verantwortlichen.