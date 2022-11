SU Schwimmerin Winkler überragend beim Kids Cup in Stockerau

Werbung

Der für den jüngsten niederösterreichischen Nachwuchs wichtigste Wettkampf, der Kids Cup, ging in Stockerau in die 2. Runde. Die SU Mödling war mit insgesamt 20 Schwimmern am Start, für zehn der jungen Athleten war es der erste Wettkampf ihrer jungen Schwimmkarriere. Mit insgesamt 70 Medaillen, davon 23 in Gold, 24 in Silber, 23 in Bronze konnte der zweite Gesamtrang im Medaillenranking erreicht werden. Vor allem Amelie Winkler überragte alle – bei allen ihren zehn Starts ging sie als Siegerin aus dem Wasser.

Zu den weiteren Siegern in ihren Altersklassen zählten Robert Malzer, Lisa Matzka, Melina Nemeth, Matthias Ripa, Viktor Szabo sowie Erik Zavodsky. Die Medaillengewinner waren Vincent Blobner, Hannah Kern, Alex Kerschbaumer, Peter Matzka, Ana Raisic, Shemashko Leonid, Stöferle Annie, Richard und Elisabeth Zabranksy. Von der Sportunion Südstadt war Sebastian Gurtner am Start, der sich über 50m Rücken und 100m Rücken über Platz drei freute, bei allen Starts neue Bestzeiten erschwamm.