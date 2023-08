Tolle Erfolge für SUM-Athleten

In St. Johann in Tirol fanden die Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften statt. Die Wettkämpfe waren ein grandioser Saisonhöhepunkt für die SUM-Jugendschwimmer. Es hat reihenweise Bestzeiten und auch viele Medaillen geregnet. Die Bilanz kann sich sehen lassen: SUM holt insgesamt 19 Medaillen, davon 10 in Gold, 7 in Silber und 2 in Bronze.

Die Goldmedaillengewinner im Detail: Boris Kaiser mit zwei Mal Gold über 100 und 200m Brust, sowie ein Mal Bronze über 200m Lagen. Milana Kovachevich holte sensationell vier Siege über 100m und 200m Schmetterling sowie 100 und 200m Rücken. Die Damen in der Besetzung Anouk Mitterndorfer, Milana Kovachevich, Isabel Syslo und Paulina Winkler holten beide Jugendmeistertitel in der Freistil- und Lagenstaffel nach Mödling. Auch die Mixed-Staffeln warensiegreich und holen zwei Mal Gold. Die Freude bei Anouk Mitterndorfer, Milana Kovachevich, Kaj Wetzel und Boris Kaiser war riesig.

Weitere Medaillengewinner waren: Anouk Mitterndorfer gewinnt drei Mal Silber über 100m Schmetterling, 100m und 200m Kraul. Nikita Semashko holte zwei Silbermedaillen über 100 und 200m Rücken, über 200m Schmetterling wurde er Dritter. Amelie Winkler eroberte Silber über 200m Brust. Tobias Kerschbaumer schrieb ebenfalls über 200m Brust an und gewann die Silbermedaille.