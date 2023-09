Urkunde für Schwimm-Ass Sabine Weber-Treiber

Nach ihrem Weltmeister-Titel über 50 Meter Freistil im Jahr 2017 und „Blech“ – also Platz vier bei den Paralympics in London 2012, konnte die Mödlingerin Sabine Weber-Treiber ihr Medaillen-Konto jetzt wieder erweitern. Bei der Para-WM in Manchester schwamm sie die 50 Meter Freistil in 34,91 Sekunden und sicherte sich damit Bronze! Und zum Drüberstreuen stellte sie damit einen neuen österreichischen Rekord auf.

Im Rahmen des Tages des Sports wurde Sabine Weber-Treiber jetzt auch von der Stadtgemeinde Mödling ausgezeichnet. Sie bekam von Bürgermeister Hans Stefan Hintner, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler sowie Sport-Stadträtin Anna Teichgräber eine Urkunde mit Dank und Anerkennung für die unglaublichen Leistungen überreicht. Die Schwimmerin freut sich, dass ihre Leistungen Anerkennung bekommen: „Die geschwommene Zeit war einfach sensationell und bestätigt die viele Arbeit, die hinter solchen Leistungen und einer Medaille stecken.“ Das nächste Ziel für die Mödlingerin ist auch klar: Die Paralympics 2024 in Paris. Denn Edelmetall bei den Paralympics fehlt in ihrer Sammlung ja noch.