Winkler war unschlagbar

Bei der letzten Kidscuprunde in St. Pölten holte die Schwimmunion Mödling 49 Medaillen, davon 20 in Gold, 16 in Silber und 13 in Bronze sowie vier Pokale in der Gesamtwertung.

Amelie Winkler war bei allen ihren Starts unschlagbar und gewann neun Mal Gold sowie den Pokal für den Jahrgang 2011. Robert Malzer holte vier Mal Gold (50m Schmetterling, 50m Rücken, 200m Freistil, 100m Lagen) und den Pokal für den Jahrgang 2014. Ana Raisic gewann drei Mal Gold (50m Schmetterling, 50m Rücken, 50m Freistil) und den Pokal für den Jahrgang 2012. Lisa Matzka freut sich über zwei Mal Gold (200m Freistil, 50m Brust) und den Pokal des Jahrgangs 2015. Peter Matzka (Jg. 2012) holte Gold über 50m Schmetterling), Hannah Kern (2015) gewann über 50m Freistil Gold.

Weitere Medaillengewinner: Vinzent Blobner, Larisa Dumanski, Alexander Kerschbaumer, Melina Nemeth, Leonid Semashko, Viktor Szabo und Erik Zavodsky.