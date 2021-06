Der Union Yacht Club Neusiedl trug die Segel-Staatsmeisterschaften aus, für den Perchtoldsdorfer Teenager Toni Messeritsch quasi ein Heimspiel, immerhin segelt er unter Neusiedler Flagge. Der Schüler des Sportgymnasiums Maria Enzersdorf war in der Laser-Radial-Klasse einsame Spitze und sicherte sich im 21 Mann-Teilnehmerfeld den Sieg. An drei Tagen standen insgesamt acht Wettfahrten am Programm, nur bei der allerersten (Platz sechs) schaffte es Messeritsch nicht in die Top Drei. Es folgte ein beeindruckender Lauf mit drei Wettfahrtsiegen, drei zweiten und einem dritten Platz. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass Messeritsch mit den stürmischen Bedingungen am besten umging.

Aufbruch in internationale Gewässer

Dabei segelt der Perchtoldsdorfer erst seit einem Jahr in der weltweit populären Laser-Klasse. Zuvor machte sich das Nachwuchstalent aber bereits seit Kindertagen in der Optimist-Klasse einen Namen und ist auch Teil des Jugend-Nationalteamkaders des ÖSV. Nun steckt sich der Niederösterreicher internationale Ziele, will in diesem Jahr noch Europa- und Weltmeisterschaft in der Laser-Radial-Klasse bestreiten. Die Austragungsorte sind Kroatien, beziehungsweise Italien. In Irland will Messeritsch im Rahmen der Laser-4,7-Klasse starten.