Beim Wiener Neudorfer Judoverein Shiai-Do bleibt der Trainingsbetrieb auch während der Coronakrise aufrecht - virtuell natürlich. "Wir haben auf die neue Situation schnell reagiert und innerhalb kürzester Zeit Trainingsmaßnahmen für den gesamten Verein organisiert", zeigt sich Sportlicher Leiter Michael Mayerhofer zufrieden. Mittels aufgezeichneter Videos werden alle Vereinsmitglieder mit Trainingsinputs versorgt. Mit der Initiative "Wir sind für euch da" starteten Livetrainings, so dass alle Gruppen nach einem fixen Trainingsplan zu Hause trainieren können.

Kreativität im Training gefragt

Bis zu drei Trainer unterstützen Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei den Judoeinheiten ohne Partner. "Das ist manchmal gar nicht so einfach“, meint der Sportliche Leiter Michael Mayerhofer. „Beim Training auf der Matte hat man viel bessere Möglichkeiten etwa den Kindern zu helfen. Jetzt muss man doch ein wenig kreativ werden. Aber mein Trainerteam arbeitet hier hervorragend. Dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle bedanken.“

Schattenjudo alltägliche Methode

Natürlich ist in einem Kampfsport wie Judo der Gegnerkontakt nicht eins zu eins zu ersetzen. Allerdings gibt es schon im klassischen Mattentraining Techniken, bei denen sich die Kämpfer den Gegner nur vorstellen. Diese Methode des Schattenjudos kommt jetzt neben vielen weiteren Methoden verstärkt zum Einsatz. Bis der normale Trainingsbetrieb wieder losgehen kann, wird wohl noch einiges an Zeit vergehen. Bis dahin heißt es, also Video schauen und trainieren.