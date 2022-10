Placek trickst sich in die USA

Werbung

Sie trainiert hauptsächlich am Skateplatz in Mödling, nun ist ihr der Sprung in die USA gelungen: Julia Placek qualifizierte sich im Zuge der AM Skate Contest Tour mit Bewerbssiegen in Wien, Maribor und zuletzt Innsbruck für die Qualifikation des Tampa AM in den USA im November.

Den Weg in die Vereinigten Staaten ebnete der 16-Jährigen ein „Full Cab Flip“ beim Finale in Innsbruck. „Über die Pyramide. Dabei bin ich rückwärts angefahren und habe mit einer 270-Drehung einen Kickflip gemacht“, beschreibt die Mödlingerin die artistische Einlage, die ihr die Goldmedaille sicherte. „Er hat in allen drei Runs geklappt“, grinste Placek zufrieden.

Nun träumt das Talent vom nächsten großen Coup in den USA. Neben mehreren ersten Plätzen konnte das Skateboard-Talent 2022 unter anderem auch den Vize-Europameistertitel einfahren.