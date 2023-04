Platz eins zum Abschluss für Schmölz-Dosedel

Werbung

Fabian Schmölz-Dosedel von der SV Union Wienerwald beendete den Landesschülercup mit einem (geteilten) ersten Platz beim Finale am Annaberg. Da die Zeitnehmung beim Parallel-Slalom nur auf Zehntelsekunden misst, wurde Schmölz-Dosedel (Klasse Schüler 16) mit Lorenz Schachinger (SU Waidhofen) in der Zeit von 48:70 ex aequo Erster. Schmölz-Dosedel gewann insgesamt zwei der drei Rennen der Serie, weil er aber in den restlichen Bewerben Ausfälle zu verzeichnen hatte, reichte es am Ende nur für Platz fünf im Gesamtcup. Silvio Schmölz (Schüler 14) gewann seine beiden Läufe und belegte den zehnten Gesamtplatz. In der Vereinswertung wurde die SV Union Wienerwald mit seinen beiden Startern achter in Niederösterreich.