Der Landesmeister im Langlauf (Massenstart über vier Kilometer, klassischer Stil) kommt in der Schülerklasse der Unter 15 vom SV-Union-Wienerwald und heißt Simon Schmölz. Er holte sich den Titel auf der Ortsloipe in Bärnkopf im Waldviertel.

Schmölz siegte in der Zeit von 14:30,40. Platz zwei ging an Niklas Wieser (15:59,50; ASK Traisen), Dritter wurde Michael Adrigan (16:08,70; SV-Hohe Wand).

Bei den Alpinen belegte Vereinskollege Fabian Schmölz-Dosedel (Unter 12) beim Landeskindervergleichskampf auf der Forsteralm (Waidhofen/Ybbs) im Riesentorlauf den fünften Rang. Beim Slalom wurde er wegen eines Torfehlers disqualifiziert.

Unter 14-Läuferin Yvonne Schmölz fuhr am Hochkar im Slalom auf den achten Platz. Im Riesentorlauf lief es für sie nicht nach Wunsch. Sie musste sich mit Rang elf zufriedengeben.