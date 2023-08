Die jungen Überflieger

Wenn die Thermometer in Mödling weit über 30 Grad zeigen, dann gehen knapp 70 Kinder ernsthaft Skispringen: Die Stadtadler, der einzige Skisprungclub in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland, haben am Mariä Himmelfahrt-Feiertag die erste „WienAIR“ gefeiert, die erste Skisprung-Landesmeisterschaft in dieser Dimension.

Ein neunjähriger Brunner hat sich dabei den Vizemeistertitel geholt, zwei weitere Mödlinger haben zum ersten Mal Wettkampfluft geschnuppert. Einziger Wermutstropfen: Weil Wien und das Umland noch immer keine Nachwuchs-Mattenschanze hat, muss der international erfolgreiche Skisprung-Nachwuchs aus dem Ballungsraum in die Steiermark pilgern – auch für die Wiener Landesmeisterschaft.

Tim Miksch, ein neunjähriger Stadtadler aus Brunn am Gebirge, machte sich zum Vizelandesmeister. „Ich war selbst ein bisschen überrascht, wie gut ich gesprungen bin“, gibt der junge Sportler nach seinen Landungen bei 24,0 und 24,5 Metern zu. Vor ihm ist nur Paul Kaman, der achtjährige Stadtadler aus Himberg in der Region Schwechat. „Da wär aber noch mehr gegangen. Mein zweiter Sprung war nix“, meint der Überflieger selbstkritisch, obwohl ihm Weiten von 25,0 und 24,5 Metern gelungen sind. Mit Maximilian Culen (8) aus Maria Enzersdorf in der Altersklasse darunter auf Platz 6 und Karl Hennerbichler (9) aus Perchtoldsdorf auf Platz 6 in der sogenannten B-Klasse haben zwei weitere Mödlinger erste Wettkampf-Erfahrungen gesammelt.