Gold für Damen, Silber für Herren

In Graz fand im Heroes Squash der letzte Bundesliga-Spieltag statt. Seit dieser Saison wird im normalen Meisterschaftsmodus, ohne Finale oder Final Four, gespielt. Die Topplatzierungen für die NV Squash Union Wr. Neudorf Mödling blieben trotz anderem Modus gleich wie im Vorjahr.

Die Damen, angeführt von Staatsmeisterin Jacky Peychär, mit Sandra Polak und Gioia D'Alonzo, eroberten so wie im Vorjahr Gold! Damit krönten sich die Spielerinnen der NV Squash Union Wr. Neudorf Mödling bereits zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte mit dem Meistertitel.

Bei den Herren war es ebenfalls wie im Vorjahr. Die Silberne bei den Mannschafts-Staatsmeisterschaften und das mit einem Hattrick immer hinter dem Team Oberösterreich. Für den Rekordmeister traten in der letzten Runde Kapitän Jakob Dirnberger, Marcus Greslehner, Erich Streit und Lukas Gnauer an. Die Young Guns spielten am Finaltag mit Michael Haunschmid, Patrick Strobl, Dusan Medakovic und Alexander Füces, beendeten die Saison als Tabellenletzter.

„Gratulation an das Team Oberösterreich, dieses starke internationale Team, rund um Staatsmeister Aqeel Rehman ist halt, höchstens bis auf die letzte Runde, im Moment von uns nicht zu schlagen, das ist neidlos anzuerkennen. Gratulation an unsere Damen, die ja auch alle Teil des Österreichischen Nationalteams sind! Dass unsere Young Guns am Tabellenende zu finden sind, hängt auch damit zusammen, dass jetzt zwei Legionäre pro Spieltag erlaubt sind, wir aber in dieser Mannschaft nur mit unseren Eigenbauspielern antreten. Ein großes Danke an alle unsere Unterstützer, ohne euch wäre das nicht möglich!“, analysierten Präsident Happy Freudensprung und der Sportliche Leiter Jakob Dirnberger die abgelaufene Squash-Bundesligasaison.