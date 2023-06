Goldene Peychär

Im Rahmen der Sport Austria Finals in Graz wurden die Einzelstaatsmeisterschaften für Squash ausgetragen. Da mit der Hochzeit des sportlichen Leiters Jakob Dirnberger ein starkes Alternativprogramm angeboten wurde, waren nur sieben Teilnehmer der NV Squash-Union Wr. Neudorf Mödling am Start. Eine Bank bei den Damen ist für die NV Squash-Union Jacqueline Peychär. Sie gewann zum 4. Mal in Serie den Staatsmeistertitel. Für die Herren sprang heuer Michael Haunschmid in die Presche, holte sich Bronze.