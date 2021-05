Sehr lange Zeit mussten sich die Spieler der Victor Squash Bundesliga gedulden, letztes Wochenende war es endlich so weit: Die höchste Spielklasse nahm beim „Comeback“ im Racket Sport Center Ragnitz nach über sechsmonatiger Pause wieder ihren Betrieb auf.

Die NV Squash Union Wiener Neudorf Mödling konnte dabei ihre große Motivation auch in Top-Ergebnisse umwandeln. Die Bundesliga-Damen trafen auf Vizemeister Graz, Telfs und die Styrian-Squasherinnen und ließen den Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance. Jaqueline Peychär, Gabriella Csókási, Sandra Leonhartsberger-Polak und Gioia D’Alonzo gewannen die Spiele jeweils klar mit 3:0 und führen die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an. Nun muss am für 2. Juli in Salzburg geplanten Finaltag noch ein Sieg gegen Telfs her, um sich endgültig zum Damen-Mannschaftsmeister zu küren.

Bei den Herren kam es zum Club-Duell zwischen den „NV Union Einser-Herren“ und den „NV Union Young Guns“, das 4:0 für die Routiniers der „Einsergarnitur“ ausging. Ebenfalls mit 4:0 wurde auch der Tabellenvierte Graz geschlagen und somit die Tabellenspitze von Jakob Dirnberger, Leopold Czaska, Michael Haunschmid und Georg Stoisser verteidigt. Mit einem Unentschieden gegen den SC Viehhausen durch Siege von Manuel Kurzweil und Dusan Medakovic wahrten auch die Young Guns mit dem dritten Tabellenrang die Chance auf das Final Four. Sportchef Jakob Dirnberger bilanzierte naturgemäß äußerst zufrieden: „Für mich ist schön zu sehen, dass zwei Burschen, die von den Young Guns aufgestiegen sind, bereits zu wichtigen Spielern im Einserteam geworden sind, unser Weg stimmt also.“ Die nächste Runde ist am 19. Juni in Traun OÖ angesetzt.