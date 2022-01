Wr. Neudorfer Squash-Girls unantastbar

In der Head Bundesliga Austria der Damen riecht es nach einer Titelverteidigung: Die Squash Union Wiener Neudorf Mödling untermauerte in der Rückrunde ihre Klasse, Jaqueline Peychär, Gabriella Csokasi und Sandra Leohnartsberger-Polak fertigten Telfs und Graz jeweils mit 3:0 ab. Die Neudorf-Damen gehen damit als klarer Favorit ins Finale.

Bei den Herren stand indes der 4. Spieltag am Programm, inklusive Spitzenspiel zwischen der „Einser-Garnitur“ der Wiener Neudorfer und dem Team Oberösterreich.

Die Squash Union konnte dabei zunächst im Duell gegen Schlusslicht Salzburg Selbstvertrauen tanken, siegte klar mit 4:0. Im Spitzenspiel war Titelanwärter Oberösterreich aber wiederum eine Nummer zu groß. Oberösterreich setzte sich gegen Jakob Dirnberger, Leopold Czaska, Marcus Greslehner und Georg Stoisser mit 3:1 durch. Greslehner holte den Punkt für Wiener Neudorf.

Neudorfs Herren bleiben damit in der Tabelle auf Platz zwei hinter Leader Oberösterreich. Die „Young Guns“ der Squash Union verloren am 4. Spieltag beide Begegnungen und liegen auf Rang 4.