Wr. Neudorfs Gold-Jacky

Am letzten Oktoberwochenende veranstalteten Österreichs Squash-Spieler quasi ihr eigenes Oktoberfest, fuhren für ihre Staatsmeisterschaft ins bayrische Freilassing – die Heimstätte des SC Viehausen.

Bei den nationalen Titelkämpfen war eine Spielerin von NV Squash-Union Wr. Neudorf/Mödling nicht zu stoppen: Jacky Peychär. Im Finale setzte sich die Titelverteidigerin mit 3:0 gegen ihre Vereinskollegin Sandra Leonhartsberger-Polak durch.

Ebenfalls zufrieden konnte U19-Nachwuchshoffnung Gioia D‘Alonzo sein, die mit Platz fünf bewies, dass sie auch in der Allgemeinen Klasse mehr als nur konkurrenzfähig ist.

Bei den Herren waren fünf Bundesliga-Spieler aus dem südlichen Niederösterreich am Start. Am weitesten kam Jakob Dirnberger, der in einem Halbfinal-Krimi David Maier mit 2:3 unterlag. Im kleinen Finale hatte Dirnberger gegen Lukas Windischberger das Nachsehen, damit blieb nur Blech. Zuvor hatte Dirnberger im Viertelfinale Vereinskollegen Georg Stoisser eliminiert. Bereits in Runde drei musste sich Patrick Strobl verabschieden. In Runde zwei war für Heribert Monschein und David Grabenweger Endstation.