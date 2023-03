Handball-Derby: Auch Feuerwehreinsatz kann Hypo nicht stoppen

Werbung

Die Gäste aus der Südstadt mussten – so wie Stockerau – einige Ausfälle kompensieren und lagen nach 20 Minuten mit 9:8 vorne. Dann wurde das Derby wegen eines Feuerwehreinsatzes für etwa 35 Minuten unterbrochen. Spielerinnen und Zuschauer mussten aus Sicherheitsgründen die Sporthalle Alte Au verlassen. In einem naheliegenden Restaurant brach Feuer aus, es gab eine starke Rauchentwicklung.

Nach dem Wiederanpfiff ging das Duell auf Augenhöhe weiter. Kurz vor der Halbzeit baute Hypo Niederösterreich die Führung erstmals auf drei Tore aus. In Durchgang zwei bekamen die Gäste die Partie besser in den Griff, bauten durch drei Treffer von Nina Neidhart hintereinander den Vorsprung spielentscheidend auf 18:12 aus. Beim 30:22-Auswärtserfolg war die 21-jährige Nationalspielerin mit neun Treffern die erfolgreichste Werferin auf dem Parkett.

Stimme zum Spiel

Stockerau-Coach Moshe Halperin: „In der ersten Halbzeit haben wir taktisch gut gespielt. Dann sind uns in der zweiten Halbzeit zu viele technische Fehler unterlaufen und wir haben den Spielrhythmus verloren.“

So geht es weiter

Titelverteidiger Hypo Niederösterreich führt nach 17 Runden mit dem Maximum von 34 Punkten die Tabelle im Grunddurchgang der WHA Meisterliga an. Dahinter folgen Ferlach (29), MGA Fivers (28), Atzgersdorf (26) und Stockerau (19). Am Mittwoch um 20 Uhr stehen sich ein einem Nachtragsspiel im Grunddurchgang der WHA Meisterliga die letztjährigen Finalisten Atzgersdorf und Hypo Niederösterreich in der Wiener Hans Lackner Halle gegenüber.