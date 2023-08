Tag des Sports im Mödlinger Museumspark

Der Tag des Sports ist in Mödling bereits eine fixe Größe im Kalender. Heuer präsentieren sich am Samstag 25 Mödlinger Sportvereine im Museumspark. Von 10 bis 13 Uhr können die vielen Sportarten ausprobiert und Infos über die Vereine geholt werden. Von „A“ wie American Football bis „Z“ wie Zehnkampf gibt es in Mödling praktisch alle Sportarten – einfach vorbeikommen und reinschnuppern! Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, und Sport-Stadträtin Anna Teichgräber von den Grünen freuen sich auf zahlreiche Gäste im Museumspark und betonen: „Es ist toll, wie groß das Sportangebot in unserer schönen Stadt ist.“ Insgesamt gibt es in Mödling rund 50 Sportvereine und 25 Sportstätten.