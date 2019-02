Jetzt kommen die Freunde des Tanzsports so richtig auf ihre Rechnung. Denn am Samstag, den 16. Februar, und am darauffolgenden Sonntag steigt in der Eventpyramide in Vösendorf der „Austrian Pyramid Cup“ — als Erweiterung des heimischen Turnierangebots.

Zur Austragung kommen 19 internationale und neun nationale Bewerbe für alle Altersgruppen (ab elf Jahren). Erwartet werden 400 teilnehmende Paare aus 23 verschiedenen Nationen.

Selbst Südafrika und Japan sind am Start

Ludwig Wieshofer, Präsident des NÖ Landesfachverbandes, Vize-Präsident des österreichischen Tanzsportverbands und einer der Organisatoren des ausrichtenden Vereins, lässt nicht unerwähnt: „Sogar Paare aus Japan und Südafrika haben sich für unser Event bereits angemeldet. Alle Teilnehmer tanzen um Weltranglistenpunkte.“

Und Ingrid Fussek, Nationaltrainerin des österreichischen Tanzsportverbandes und Mitorganisatorin, meint zum neuesten Highlight der österreichischen Turnierszene: „Die Tanzsportler werden in einem einmaligen Ambiente unter Palmen eine 600 Quadratmeter große Tanzfläche und damit die besten Bedingungen für gute Leistungen vorfinden.“

Ein abwechslungsreicher Mix aus verschiedenen Bewerben und Altersgruppen ist garantiert, die Veranstaltungen beginnen täglich um 11 Uhr (bis 21 Uhr).

www.pyramidcup.at