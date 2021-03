Alexandra Zimmer (BMTC-Brühl) stürmte bei der österreichischen U18-Hallenmeisterschaft in Seefeld ins Endspiel (NÖN berichtete). Die 14-Jährige musste sich dort schlussendlich der topgesetzten Tamara Kostic mit 4:6 1:6 geschlagen geben.

Stark präsentierten sich auch die weiteren BMTC-Girls: Liel Rothensteiner scheiterte sowohl im Einzel als auch im Doppel erst im Halbfinale. Und auch einen Titel gab es für den BMTC zu feiern: Lola Tavcar krönte sich mit ihrer Wiener Partnerin Jelena Ristic zur österreichischen U18-Meisterin im Doppel. Bei der U12-Meisterschaft in Oberpullendorf verlor Avril Illetsko (TC Brunn) mit Amelie Losbichler das Doppel-Finale der Mädchen gegen die topgesetzten Hoschek/Pircher.

Eine Woche nach den Titelentscheidungen in der U18 und der U12 ging es für die U14 und die U16 ebenfalls um die nationalen Meistertitel in der Halle. Die U16 duellierte sich in Neunkirchen. Als Topfavoritinnen gingen Rothensteiner und Zimmer als Nummer eins und zwei des Turniers ins Rennen. Ein reines BMTC Brühl-Finale gab es schlussendlich aber nicht. Beide BMTC-Mädels zogen ohne Satzverlust ins Halbfinale ein.

Rothensteiner zog gegen Eva Woydt auch ins Endspiel ein, gab dabei gerade einmal zwei Games ab. Zimmer scheiterte hingegen an Ava Schüller (Nummer vier) in zwei engen Sätzen. Rothensteiner hatte sogar die Chance auf den doppelten Erfolg. Sie schaffte es auch im Doppelbewerb bis ins Endspiel. Beide Finals fanden am Dienstag nach Redaktionsschluss statt.