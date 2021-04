Das Heimspiel bei der österreichischen U18-Meisterschaft war eine Erfolgsstory für die BMTC-Brühl-Mädels. Im Einzel standen sich die Vereinskolleginnen Alexandra Zimmer und Liel Rothensteiner im Endspiel gegenüber. Nachdem Favoritin Rothensteiner den ersten Durchgang mit 6:0 dominierte, kämpfte sich Zimmer in die Partie und glich aus. Im Entscheidungssatz trieben es die beiden Teenager auf die Spitze, Zimmer holte sich im Tie-Break den Titel.

Zuvor hatte sie schon bei der U18-Hallenmeisterschaft das Finale erreicht, war dort an Tamara Kostic gescheitert. Rothensteiner erreichte damals das Halbfinale, siegte danach bei der U16-Hallenmeisterschaft und beim internationalen ITF-Turnier in Güssing. Dort kam Zimmer jeweils in die Vorschlussrunde. Nun klappte es ausgerechnet bei der Heim-Veranstaltungen mit dem „BMTC-Traumfinale“. Beinahe wäre dieser Traum bereits früh ausgeträumt gewesen. Denn in der ersten Runde verlor Zimmer den ersten Satz gegen die Tirolerin Eva Woydt klar mit 1:6, behielt danach aber die Nerven, gab im weiteren Verlauf bis zum Endspiel keinen einzigen Satz mehr ab, genauso wie Rothensteiner, die mit einer 49:17-Gamebilanz ins Finale kam.

Insofern war es keine Überraschung, dass die beiden BMTC-Mädels als Doppel-Paarung für die Konkurrenz unschlagbar waren, mit einem 6:1 6:2-Finalerfolg den Titel einheimsten.