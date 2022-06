BMTC Hinterbrühl: Expertinnen für Thriller

Werbung

Der Bann ist gebrochen. Nach zwei Niederlagen gelang den Damen des BMTC-Brühl in der 2. Bundesliga endlich der erste Saisonsieg. Dieser war gegen Bludenz allerdings hart erkämpft. Liel Marlies Rothensteiner, Alexandra Zimmer und Mariam Karadzhaeva gewannen ihre Einzel im Match-Tie-Break. Die Vorarlbergerinnen, die ihre beiden Einzel souverän gewannen, glichen im ersten Doppel aus. Im Zweier-Doppel setzten sich Rothensteiner und Lola Tavcar im Entscheidungssatz mit 10:8 durch.

Am Samstag (11 Uhr) empfangen die Brühlerinnen Lokalrivalen TC Union Mödling. Die Bezirkshauptstädterinnen sind nach drei Siegen sensationell Tabellenzweite. Beim 5:2 in Innsbruck fiel die Vorentscheidung bereits in den Einzeln. Irina Dshandshgava siegte 7:5, 6:1. Claudia Enache, Denise Buberl und Alexa Czisek gewannen jeweils im Match-Tie-Break.