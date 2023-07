Der BMTC ist zurück

20 Jahre ist es her. Damals feierten die Damen des BMTC ihren letzten Triumph in der Superliga. Nun ist der 14-malige Meister zurück in der Beletage des heimischen Damen-Tennis. Die Mödlingerinnen gewannen die 2. Bundesliga und sind damit 2024 wieder im Oberhaus vertreten. „Wir haben es erstmals offensiv formuliert, dass wir den Aufstieg schaffen wollen. Dass es dann gleich im ersten Jahr gelingt, ist unglaublich“, ist Mannschaftsführer Helmut Rothensteiner überglücklich.

Das junge Team um die Eigengewächse Liel Rothensteiner, Alexandra Zimmer und Lola Tavcar wurde vor der Saison um weitere Nachwuchstalente verstärkt: Ekaterina Perelygina (16), Claudia Gasparovic (18) und Amelie Gindl (19) kamen. Der Königstransfer war aber Mira Antonitsch. Doch die ehemalige Nummer 507 der Welt fiel die gesamte Saison krankheitsbedingt aus.

Teenager-Truppe blieb ungeschlagen

Das junge BMTC-Team — keine Spielerin ist älter als 20 Jahre — steckte die Hiobsbotschaft weg. Im Grunddurchgang siegten die BMTC-Girls gegen Steyr (7:0), Wörgl (4:3), GAK (6:1) und Scherb-Rainbach (5:2).

Im Halbfinale kam es dann zum prestigeträchtigen Lokalduell gegen den TC Union Mödling. Favorit BMTC setzte sich mit 5:2 durch. Entscheidend waren die Einzel-Partien zwei und vier. Rothensteiner (gegen Denise Buberl) und Perelygina (gegen Claudia Enache) gewannen jeweils das Match-Tie-Break. Durch den Finaleinzug war der Aufstieg in die 1. Bundesliga bereits geschafft. Als Zugabe entschieden die Mödlingerinnen auch das Endspiel gegen Kitzbühel deutlich mit 6:1 für sich.

Neben den Damen hatten am Saisonende auch die BMTC-Herren etwas zu feiern. Stefan Roch und Co. gewannen die Landesliga B souverän und werden 2024 nun in der NÖ-Landesliga aufschlagen.