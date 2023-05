Die Premiere

Beim BMTC-Brühl Mödlinger TC wurde ein erstes Mal ein Tennis-Europe-Jugendturnier in der Kategorie 3 in den Altersklassen U14 und U16 veranstaltet. Nicht nur, aber auch in sportlicher Hinsicht wurde das Heimevent in Niederösterreich ein voller Erfolg: Denn in allen vier Einzelkonkurrenzen schaffte mindestens ein ÖTV-Ass den Halbfinaleinzug – insgesamt stellte Gastgeber Österreich stolze acht SemifinalistInnen. Bei den Burschen U14 glückte dies Gabriel Niedermayr und Felix Raser, bei den Mädchen U14 Lea Haider-Maurer und Marie Schuler, bei den Burschen U16 sogar ein Trio mit Thilo Behrmann, Jan Hemetzberger und Constantin Neubauer, bei den Mädchen U16 Johanna Andrea Corciova. Niedermayr und Behrmann vermochten dies zudem deutlich zu toppen: Ersterer entschied den U14-Einzelbewerb am Ende für sich – und Letzterer sicherte sich gar das U16-Double, mit einem 6:1, 6:7 (4) und 10:5 im Match Tiebreak in einem rein rot-weiß-roten Doppelfinale mit Neubauer gegen Hemetzberger/Niedermayr.

Bei den jüngeren Burschen setzte Niedermayr im Einzel seine beeindruckende Form fort. In Mödling stürmte er nun ohne. Behrmann wurde bei den älteren Burschen seiner Favoritenrolle als ebenso Topgereihter zunächst gleichfalls sehr souverän gerecht, eilte mit nur elf Gameverlusten ins Endspiel, wo er dann den zweitgesetzten Ukrainer Heorhii Shylov mit 6:3, 7:5 stoppen konnte. Das Double gab's für ihn obendrauf. Im Doppel kam auch Corciova bei den Mädchen U16 über das Semifinale noch hinaus: Die Wienerin verlor das Endspiel mit der Rumänin Gloria Pop 7:5, 3:6, 5:10 gegen die Topgesetzten, die Deutsche Juli Bäck und die Ukrainerin Mariia Pryshchepa, die zuvor in der Vorschlussrunde schon die heimischen Zwillingsschwestern Jasmin und Julia Weissenböck mit 6:2, 6:1 eliminiert hatten.

Veranstalter Robert Heiss freute sich nicht nur über die so starken Leistungen der ÖTV-Jugend, sondern auch über die fast perfekt abgelaufene Veranstaltung: „Wir hatten nur mit dem Wetter Pech, an den ersten Tagen hat es viel geregnet.“ Daher musste man oft in die Halle vor Ort sowie in jene beim TC Liechtenstein in Maria Enzersdorf ausweichen. „Die letzten vier Tage war es dann aber auch vom Wetter her perfekt.“