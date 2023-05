BMTC-Nachwuchs schlägt auf

Brühl Mödlinger Tennis Club (BMTC) richtet ein spannendes Tennis Europe Junior Tour Turnier aus. Das internationale Jugendturnier wird in den Altersklassen U14 und U16 ausgetragen und verspricht packende Matches und hochkarätige Spieler.

Der Hauptwettbewerb begann am Montag und wird täglich von 8 bis 18 Uhr auf den Tennisplätzen des BMTC ausgetragen. Sowohl im Einzel- als auch im Doppelwettbewerb treten talentierte Jungen und Mädchen gegeneinander an, um den begehrten Titel zu erringen.

Das Finale des Turniers wird entweder am Samstag oder am Sonntag stattfinden. Die Finalspiele versprechen ein aufregendes und hochklassiges Tennis, wenn die besten Spielerinnen und Spieler aus Österreich und der internationalen Tenniswelt um den Sieg kämpfen.

Die Zuschauer haben die einzigartige Gelegenheit, österreichische und internationale Topspieler live und hautnah auf der Anlage des BMTC zu erleben.

Das BMTC hat sich als hervorragender Gastgeber für Tennisveranstaltungen etabliert und ist stolz darauf, dieses hochkarätige Turnier ausrichten zu dürfen. Der Verein legt großen Wert darauf, jungen Spielern eine Plattform zu bieten, um ihr Talent zu präsentieren und sich mit anderen aufstrebenden Tennisstars zu messen.