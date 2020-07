Im burgenländischen Neudörfl begann die vierteilige Challenge-Serie für heimische Top-Spieler. Bei den Damen zeigten die Mödlinger Damen groß auf. Irina Dshandshgava (Union Mödling) stieß bis ins Endspiel vor. Unter anderem nahm sie im Viertelfinale die topgesetzte Yvonne Neuwirth in einem Drei-Satz-Match aus dem Rennen. Im Finale hatte der Teen ager gegen Arabella Koller das Nachsehen – 4:6 2:6.

Die Überraschung des Turniers war aber die erst 14-jährige Alexandra Zimmer (BMTC-Brühl). Sieerreichte ohne Satzverlust die Vorschlussrunde, verlor dort mit 2:6 2:6 gegen Dshandshgava. Beide haben nun gute Chancen auf das Final Eight in Wien.

Zuvor stehen noch die Turniere in Vogau und Wels an. Die besten acht Spielerinnen des Race sind dann eben beim Finalturnier dabei. Sowohl Dshandsgava, als auch Zimmer überstanden am Montag jedenfalls auch die Auftakthürde in Vogau. Dsahndshgva schickte Kristina Gross mit 6:0 6:0 nach Hause.

Zimmer feierte einen glatten Sieg gegen ihre Brühl-Teamkollegein Liel Rothensteiner. Die zweite Runde fand am Dienstag nach Redaktionsschluss statt.