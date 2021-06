Das Mödlinger Bezirksduell am Feiertag bot hochklassige Ballwechsel, Emotionen und Dramatik. Tennisunion setzte sich gegen BMTC-Brühl am Ende mit 4:3 durch. Zunächst hatten aber die Gäste die Vorteile auf ihrer Seite, sowohl Alexandra Zimmer, als auch Stephanie Hirsch schrieben glatte zwei Satz-Siege für BMTC-Brühl an. Das Dreier-Einzel zwischen Denise Buberl und Lola Tavcar galt schon im Vorfeld als Schlüsselspiel. Buberl gewann 6:3 6:3 und sorgte damit dafür, dass Union nicht schon aussichtslos in Rückstand geriet.

Union gewinnt die engen Spiele

Das Top-Spiel zwischen Irina Dshandshgava (Union) und Liel Rothensteiner (BMTC-Brühl) verlief zunächst ganz klar zugunsten von Rothensteiner, die den ersten Satz mit 6:1 gewann. Dshandshgava schlug mit dem selben Satzergebnis zurück und entschied anschließend auch das Match-Tie-Break mit 10:7 für sich. Ebenso dramatisch verlief das Fünfer-Einzel zwischen Unions Tara Buchleitner und Mariam Karadzhaeva. Die Russin im Dienste des BMTC machte einen verlorenen ersten Satz mit einem glatten 6:0 wett. Das Match-Tie-Break ging anschließend in die Verlängerung, ehe die leichte Außenseiterin Buchleitner mit 12:10 gewann. Union führte nach den Einzeln damit plötzlich 3:2.

Doppel trieben Spannung auf Spitze

Umkämpft waren auch die beiden Doppel. Zimmer/Hirsch gewannen für den BMTC beide Sätze gegen Buberl/Bichleitner, allerdings jeweils erst im Tie-Break. Im Einser-Doppel mussten Dshandshgava und Claudia Enache gegen Rothensteiner/Tavcar in das Match-Tie-Break. Dort setzten sich die Union-Spielerinnen mit 10:6 durch und sicherten damit den 4:3-Derbysieg, obwohl BMTC beim Satzverhältnis mit 9:8 die Nase vorne hatte. Beide Teams halten nach vier Saisonbegegnungen bei einer 2:2-Bilanz. BMTC hat nun am spielfreien Wochenende Zeit die Niederlage zu verdauen. Der Tabellendritte Union, der mit dem Derbysieg am Lokalrivalen vorbeizog, trifft am Samstag (13 Uhr) auswärts auf Tabellenführer Vienna.