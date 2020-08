Nach dem coronabedingten Ausfall des für Ende März angesetzten Events wagt man am kommenden Wochenende eine Wiederaufnahme der beliebten Turnierserie. Mit bis zu 165 Teilnehmern im Vorjahr organisiert man in Wiener Neudorf seit 2016 eines der größten Turniere Österreichs. Und auch diesmal ist das vorläufige Nennergebnis zufriedenstellend.



„Wir sind bestens vorbereitet!“, freut sich Turnierdirektor Thomas Weis, und zeigt sich vor allem hinsichtlich der für Veranstaltungen geltenden Vorschriften gut gerüstet. „Beim Raika-Cup vor zwei Wochen konnten wir ein Zweier-Mannschaftsturnier mit 51 Teams in zwei Hallen problemlos über die Bühne bringen, in der vergangenen Woche besuchten über 50 Spieler einen Trainingskurs. Hier wurde in zwei Leistungsgruppen in insgesamt vier Zeitblöcken unter Einhaltung der Vorgaben trainiert. Da konnten wir aus organisatorischer Sicht viel Erfahrung sammeln.“

Neun Einzel-Bewerbe, aber keine Doppel

Die in den Jahren zuvor aus vier Events bestehenden RIha-Open wollte man heuer aus terminlichen Gründen zunächst auf drei Ausgaben reduzieren, die Corona-Virus machte jedoch dem Auftakt im März so wie auch den meisten anderen Sportveranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Nun wird es bei einer Veranstaltung 2020 bleiben: durch den Umbau im Freizeitzentrum Wr.Neudorf steht die Mehrzweckhalle im Herbst nicht mehr zur Verfügung.

Nach dem die derzeitige Lage trotz den zuletzt steigenden Zahlen Tischtennis-Turniere unter Einhaltung strenger Vorgaben zulässt, entschied man sich seitens des austragenden Vereins TTV Wr.Neudorf 1947 und Namensgeber und Hauptsponsor Alfred Riha (RIHA Sicherheitstüren) zu einem Re-Start. Spielbeeginn ist sowohl am Samstag, als auch am Sonntag um 9 Uhr. Eine leichte Adaptierung gab es lediglich beim Angebot: die neun Einzelbewerbe wurden zwar beibehalten, die beiden Doppel wurden allerdings gestrichen. Vom Hobby- bis zum Spitzenspieler gibt es für jeden etwas.

Neben dem sportlichen Zweck und der mit dem Gewinn traditionell finanzierten Nachwuchsförderung steht erstmals auch ein karitativer Zweck auf den Agenden: ein Euro pro Nennung wird der Aktion „Ö3 Weihnachtswunder 2020“ gespendet. Weitere Informationen finden Sie online auf www.riha-open.at.