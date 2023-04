Damen holen sich Vizetitel

Werbung

Mit einem 6:0-Erfolg über Kremsmünster und einer 2:4-Niederlage gegen die SG Triestingtal/Guntramsdorf beendete das Neudorferer Trio Viktoria Truzsinszki, Amelia Wiacek und Jennifer Henning die 1. Bundesliga. Aber auch in der 2. Bundesliga konnte die zweite Neudorfer Mannschaft mit dem 4. Platz aufzeigen. Unter der Führung der Senioren Europameisterin Valentina Popova konnten die beiden Nachwuchstalente Julia Fuchs und Gabriella Kezai in ihrer ersten Saison voll überzeugen.

Nicht so gut lief es für die Neudorfer Herren im Unteren Play-Off der 2. Bundesliga. Nach einer 3:6-Niederlage gegen Feldkirchen und einem 6:4-Erfolg über den TTC Gratwein, blieb in der Endabrechnung nur der vorletzte Platz übrig. Mark Juhasz, Krisztian Szabo und Lorenz Sellmeister müssen den Gang wieder zurück in die Landesliga antreten.

Bezirkskonkurrent Gumpoldskirchen/Mödling erreichte trotz zweier Niederlagen gegen Kapfenberg und Don Bosco/Übelbach den 7. Platz im Oberen Play-Off der 2. Bundesliga.