Derby als Startschuss

In der Vorsaison war der TTC BENEFITA Guntramsdorf das große Überraschungsteam: Als Aufsteiger aus der 2. Bundesliga holten Dominik und Mathias Habesohn sowie Marius Mandl und Julian Fellinger gleich den Titel in der 1. Bundesliga Unteres Play-off. Doch die Titel von gestern zählen in der neuen Saison nichts mehr, am Samstag (18 Uhr) geht es zum Auftakt der neuen Spielzeit gleich zum Derby nach Wiener Neudorf. Das Ziel für die zweite Saison in der höchsten Spielklasse bleibt ein sicherer Mittelfeldplatz. Obmann Christoph Lehner erklärt: „Der Titel im Vorjahr war ein Wahnsinn und kam für alle sehr überraschend. So eine Sensation wird uns aber nicht jedes Jahr gelingen.“ Außerdem haben sich die direkten Konkurrenten allesamt verstärkt und blasen jetzt zur großen Guntramsdorf-Jagd.

Deshalb hat Guntramsdorf auch auf den Umstieg ins Obere Play-off verzichtet, obwohl die Verlockung, sich mit den besten sieben Teams Österreichs zu messen, natürlich sehr groß war. „Für unsere jungen Spieler Marius und Julian wäre es einfach noch zu früh gewesen“, weiß Sportchef Gerhard Zöchmeister und Lehner ergänzt: „Wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln und nicht zwei Schritte auf einmal machen. Wenn wir spielerisch und vom Vereinsumfeld soweit sind, dass wir mit den Profivereinen mithalten können, dann werden wir den nächsten Schritt machen.“ Die Mannschaft des Meisters blieb unverändert, der im Vorjahr ungeschlagene Dominik Habesohn, sein Bruder Mathias Habesohn als Playing-Coach sowie Marius Mandl und Julian Fellinger stehen im Kader. Die beiden Youngsters sollen in der zweiten Saison noch mehr Initiative übernehmen, aber ohne Druck spielen. Zöchmeister: „Wir glauben, dass sie sich so kontinuierlich verbessern können. Den Druck machen sich die Burschen ja sowieso selbst.“

Das erste Heimspiel-Wochenende steht am 9. September (15 Uhr, Kufstein) und am 10. September (10 Uhr, Innsbruck) am Programm, der TTC hofft auf lautstarke Unterstützung, um einen möglichst guten Saisonstart zu erwischen. Denn das Derby in Wiener Neudorf in der ersten Runde ist alles andere als eine klare Sache. Obmann Christoph Lehner: „Die Duelle mit unserem Nachbarn sind immer sehr knapp, da kann alles passieren.“