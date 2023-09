Guntramsdorf vs. Wiener Neudorf: Derby endet mit einem Unentschieden

Titelverteidiger TTC BENEFITA Guntramsdorf startet mit einem 3:3-Remis beim TTV Wiener Neudorf in die 1. Bundesliga Unteres Play-off. Die Tischtennis-Cracks aus dem Weinort erwischen einen schlechten Start und lagen schnell mit 0:2 zurück. Nach überraschenden Niederlagen von Mathias Habesohn gegen Radim Bako und Dominik Habesohn gegen Wojciech Kolodziejczyk brachte Julian Fellinger mit keinem Sieg über Martin Radel die Guntramsdorfer wieder ins Spiel zurück.

Nach der Doppel-Niederlage sah es für die Gäste gar nicht mehr gut aus, doch die Habesohn-Brüder revanchierten sich für die Niederlage zuvor und stellten mit zwei Erfolgen noch auf 3:3.

Dominik Habesohn, der in der gesamten Vorsaison ungeschlagen blieb, verlor damit bereits in der ersten Runde seine weiße Weste. Obmann Christoph Lehner scherzt: „Vielleicht ist das ja ganz gut, dann hat er weniger Druck. Aber im Ernst: Auswärts im Derby ist ein Unentschieden kein schlechtes Ergebnis, vor allem Julian hat gezeigt, dass er einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hat.“ Neudorf-Obmann Franz Sellmeister: „Nach der 3:1-Führung wäre ein Sieg möglich gewesen, trotzdem ein Lob an die Mannschaft, der heute das nötige Spielglück gefehlt hat.“

Einen gelungen Auftakt feierte die SG Gumpoldskirchen/Mödling zum Start in die 2. Bundesliga. In der ATUS-Halle wurde die zweite Mannschaft von KSV Kapfenberg mit 6:1 nach Hause geschickt. Neuzugang Lionel Stift feierte mit zwei Siegen einen perfekten Einstand. Christopher Krämer und Defensivkünstler Franz Kraus-Günter holten ebenfalls jeweils zwei Siege.