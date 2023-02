Derbysieg für Guntramsdorf gegen Nachbarn Wiener Neudorf

Werbung

Der TTC Guntramsdorf gab sich auch beim NÖ-Derby der 1. Bundesliga unteres Play-off keine Blöße und feierte beim Bezirkskonkurrenten Wiener Neudorf einen 4:1-Auswärtserfolg. Die Benefita-Truppe konnte mit diesem Sieg die Tabellenführung sogar weiter ausbauen. Dabei war das Derby nicht annähernd so klar, wie das 4:1 vermuten lässt.

Die Gäste mussten weiterhin ohne den verletzten Marius Mandl antreten, auch Spielertrainer Mathias Habesohn ging angeschlagen in die Partie. Die Gastgeber gingen durch Wojciech Kolodziejczyk in Führung der Julian Fellinger keine Chance ließ.

Neudorfs zweiter Legionär Radim Bako lag gegen Dominik Habesohn in Führung, der ungeschlagene Ranglisten-Erste drehte die Partie aber noch um. Aber auch Mathias Habesohn lag gegen Martin Radel schon 0:2 in Sätzen zurück, nach einer tollen Aufholjagd setzte er sich im Entscheidungssatz durch.

Damit war das Nachbarschaftsduell aber entschieden, die Habesohn-Brüder im Doppel sowie Dominik zum Abschluss gaben sich keine Blöße. Obmann Christoph Lehner atmet durch: „Ein Sieg im Derby ist immer doppelt schön!“

Neudorf Obmann Franz Sellmeister: „Mit ein wenig mehr Spielglück wäre ein Remis in Griffweite gewesen, das Ergebnis schaut glatter aus als die Begegnung tatsächlich wirklich war.“

Am Sonntag, ohne den verletzen Mathias Habesohn, setzte es für die Guntramsdorfer eine 2:4-Auswärtsniederlage in Mauthausen, die Tabellenspitze konnte aber gehalten werden.

Wiener Neudorf musste sich im Heimspiel gegen Oberwart mit einem 3:3 begnügen.